وزارة الشباب والرياضة تذكر الجماهير الجزائرية بانجازات ومكانة الأسطورة ماجر

أبدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، تضمانها مع أسطورة كرة القدم الجزائرية، والناخب الوطني الأسبق رابح ماجر.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك” صور الأسطورة ماجر مع أهم انجازاته الرياضية.

كما أبرزت الوزارة من خلال هذه الصور، تتويج ماجر بكأس أمم إفريقيا 1990، ورابطة أبطال أوروبا، بالإضافة لهدفه الشهير بالكعب.

وأرفقت وزارة الشباب والرياضة، هذه الصور، بتعلق قالت فيه: “كل الإحترام والتقدير لأسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر”.

ويأتي هذا تعبيرا من وزارة الشباب والرياضة، عن تضامنا مع صاحب الكعب الذهبي، عقب ما تعرض له أمس الثلاثاء في ملعب “نيلسون مانديلا”.