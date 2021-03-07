وزارة الشباب والرياضة تذكّر زطشي مجددا..  ”لا تغيير في القوانين الأساسية إلا بعد الانتخابات.. وآخر أجل لإقامتها يوم 15 أفريل”

ذكّرت وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الوطنية، بأن آخر أجل لتنظيم جمعياتها الانتخابية للعهدة الأولمبية 2020 ـ 2024، هو الخامس عشر من شهر أفريل الداخل.

وأصرت الوزارة في تذكيرها الاتحادات التي لم تنظم بعد جمعياتها الانتخابية، على ضرورة التقيّد بالتعليمة الصادرة يوم 8 جوان الماضي، والتي تمنع إجراء أي تعديلات في القوانين الأساسية أو تكييفها إلا بعد عقد الجمعيات الانتخابية.

ويعدّ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واحدا من الهيئات المعنية بهذا البيان التذكيري الصادر عن الوصاية، بما أنه يأتي ساعات بعد تصريحات رئيسه، خير الدين زطشي، الذي أكد على هامش قبول طعن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي لـ “الفيفا”، بأنه ينتظر منها الضوء الأخضر لتنظيم جمعية استثنائية لتعديل القوانين وتكييفها، قبل عقد الجمعية العادية ثم الانتخابية بعدها.

كما أن تذكير هيئة الوزير خالدي، بتاريخ 15 أفريل المقبل، كآخر أجل لعقد الجمعية الانتخابية، يقطع على “الفاف” أي نية في تأجيلها إلى غاية شهر جوان المقبل ـ كما يروّجه محيطها خلال هذه الأيام ـ.

وعلى ضوء هذه المستجدات، بات رئيس الاتحاد الجزائري، مطالبا بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة وإبلاغها بتاريخ عقد الجمعية الانتخابية للاتحادية قبل اليوم الأخير من الشهر الجاري، وفقا لما تنص عليه القوانين التي تقتضي التبليغ عن الموعد 15 يوما قبل يوم إقامتها.