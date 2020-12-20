وزارة الشباب والرياضة ترخص استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، السماح بعودة ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيان، أعلنت من خلاله، عن استئناف الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة الوصية، أن هذا القرار، يأتي في إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية، والذي جاء بعد المصادقة على البروتوكول الصحي من طرف لجن متابعة فيروس كورونا، والمركز الوطني للطب الرياضي.

ويمس هذا القرار مختلف التخصصات الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق، على غرار التنس، الفروسية، الدراجات الهوائية، وغريها.