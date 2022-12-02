وزارة الشباب والرياضة ترفع التجميد عن مساعداتها المالية لكرة القدم

رفعت وزارة الشباب والرياضة، التجميد عن المساعدات المالية التي تقدمها لفائدة كرة القدم الوطنية، والتي كانت مجمدة منذ 2016.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، إعلان جهيد زفيزف، خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، عن رفع الوزارة الوصية، التجميد عن مساعداتها المالية.

كما عبر أعضاء المكتب الفيدرالي عن تشكراتهم لوزارة الشبيبة والرياضة، والسلطات العليا لدعمهم ومرافقتهم في هذا الإطار.

وأوضح جهيد زفيزف بأن هذا الدعم من الدولة، كان ضمن برنامج المكتب الفيدرالي خلال انتخابه على رأس الفاف شهر جويلية الفارط.