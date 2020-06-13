وزارة الشباب والرياضة تشترط تفاصيل ممثلي الجزائر في أولمبياد 2021

وجهة وزارة الشباب والرياضة، مراسلة لمختلف الإتحادات الرياضية الجزائرية، تطالبهم فيها بإرسال القائمة الإسمية، للرياضيين الجزائريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021، وبرنامجهم التحضيري.

وأبرزت وزارة الشباب والرياضة، ضرورة ارسال البرامج التحضيرية، وأماكن التدريب، للرياضيين المتأهلين لهذه الألعاب في أقرب الآجال.

وأوضحت الوزارة، أن طليها هذا، يأتي من أجل ضمان الظروف الصحية، والنظافة، وتعقيم المرافق الرياضية الوطنية، تحسبا لمباشرة رياضيينا تحضيراتهم، عقب رفع الحجر الصحي.

وبالإضافة لقائمة الرياضيين المتأهلين أولمبياد طوكيو 2021، اشترط الوزارة أيضا، قائمة الطاقمين الطبي والفني، الذي سيشرف على تحضيرات الرياضيين الجزائريين.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضية، قررت في وقت سابق غلق كل المنشآت والهياكل الرياضية، وتأجيل كل التربصات التحضيرية، في إطار مخطط الحكومة للحد من تفشي كورونا.