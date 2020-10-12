وزارة الشباب والرياضة تعاقب رئيس الإتحادية الجزائرية للملاكمة

قررت وزارة الشباب والرياضة، معاقبة رئيس الإتحادية الجزائرية للملاكمة عبد المجيد نحايسية، ومكتبه الفيدرالي.

وجاء هذا القرار، من الوزارة الوصية، ضد عبد المجيد نحايسية، بسب الغائه الجمعية العامة العادية، التي انعقدت في 24 سبتمبر الماضي، وتقرير مفتشية الوزارة، ورأي اللجنة الأولمبية.

وتتجه وزارة الشباب والرياضة، لتنصيب مكتب مسير مؤقت من ثلاثة أعضاء، لتحضير الجمعية العامة العادية، وبعدها الجمعية العامة الإنتخابية.

ومن جهة أخرى، قررت وزارة الشباب والرياضة، إقصاء رئيس اتحادية كمال الأجسام والحمل بالقوة، موسى ميساور، بسبب سوء التسيير وتقرير المفتشية، وهو ما انفردت به “النهار” في وقت سابق.