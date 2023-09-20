وزارة الشباب والرياضة تعتزم تنظيم ندوات وطنية لترقية الأنشطة الشبانية
بقلم عزيز طالبي
قرّرت وزارة الشباب والرياضة تنظيم ندوات ولائية لترقية الأنشطة الشبابية يوم 10 أكتوبر 2023 ابتداء من 9:00 سا صباحا عبر كل ولايات الوطن. بمشاركة كل الأطراف المعنية والمهتمة بقضايا الشباب.
ويتمحور البرنامج العام للندوات الولائية بالدراسة و التحليل حول المواضيع التالية:
– الإطار التننظيمي المسير لمؤسسات الشباب
– تحديد مدونة النشاطات استجابة لانشغالات و تطلعات الشباب.
– تصور برامج و مناهج التنشيط الاجتماعي التربوي وإعداده في مشروع بداغوجي منهجي.
– كما طالب وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد من المسؤولين إلى تسخير كل الأطراف و الشخصيات و إشراك كل الأطراف التي لها علاقة بالشأن الشباني.
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