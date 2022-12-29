وزارة الشباب والرياضة تعزي في وفاة أحمد قويدري

قدّمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها الخالصة في وفاة أحمد قويدري الملاكم الدولي الأسبق و المدرب القدير.

وقام وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بنشر تعزية على الصفحة الرسمية لوزارته على “الفايسبوك” قال فيها “بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره. تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أحمد قويدري الملاكم الدولي السابق والمدرب القدير اكرم الله مثواه وطيب ثراه”.

كما أضاف “أمام هذا المصاب الجلل. يتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بخالص العزاء والمواساة إلى كافة أقارب و عائلة المرحوم وأسرة رياضة الملاكمة”.

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