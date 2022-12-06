وزارة الشباب والرياضة تعزي في وفاة قرباج

قدمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، التعازي في وفاة رئيس الرابطة المحترفة الأولى ونادي شباب بلوزداد، محفوظ قرباج.

وجاء في بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، محفوظ قرباج الرئيس الأسبق لفريق شباب بلوزداد، و للرابطة المحترفة لكرة القدم، أكرم الله مثواه وطيب ثراه”.

وأضاف البيان:” أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وإلى أسرة كرة القدم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.