وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الجزائر وتنزانيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة المقبلة للمنتخب الوطني في مواجهة منتخب تنزانيا.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن فتح منصة “تذكرتي”، والشروع في بيع تذاكر مباراة الخضر، وتنزانيا.

وسيكون على أنصار الخضر، الراغبين في حضور هذه المباراة، اقتناء تذاكرهم عبر منصة “تذكرتي”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره التنزاني يوم 6 سبتمبر الجاري، بعنابة، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023”.