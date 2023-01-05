وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق بيع تذاكر ودية الجزائر وغانا

كشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية بيع تذاكر ودية المنتخب الوطني للمحليين، مع نظيره الغاني.

وأوضحت وزارو الشبا والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة تجرى على منصة تذكرتي.

كما كشفت الوزارة الوصية، بأن سعر تذكرة هذه المواجهة الودية حدد بقيمة 200 دج للتذكرة الواحدة.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه وديا منتخب غانا، السبت المقبل انطلقا من الساعة الخامسة مساء بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحضيرا لـ”الشان”.