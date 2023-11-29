وزارة الشباب والرياضة تعلن تعيينها مدراء جدد في هذه الولايات

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة، اليوم الأربعاء. برئاسة عبد الرحمان حماد عن تنصيب عدد من المسؤولين و المدراء للشباب والرياضة لمختلف الولايات.

و عينت وزارة الشباب و الرياضية عبد العزيز زيان مديرا للشباب والرياضة لولاية أدرار، إلى جانب مصطفى حملاوي مديرا للشباب والرياضة لولاية تبسة.

كما تم تنصيب محمد بن عربية مديرا للشباب والرياضة لولاية عين تموشنت.

و تسعى أعلى هيئة كروية في الجزائر من إحداث التغييرات إلى تطوير الرياضة في مختلف الولايات. وأبرزها الثلاثة الولايات المذكورة التي كانت تعاني نقصا في التسيير في وقت سابق.

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