وزارة الشباب والرياضة تعلن عن استئناف تدريبات وبطولة الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم

قررت وزارة الشباب والرياضة استئناف تدريبات وبطولة الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار يأتي في إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية.

وكذا موافقة مصالح الوزير الأول على تمديد العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد بالنسبة لبطولتي الرابطتين الأولى و الثانية لكرة القدم.

وأضاف البيان، أنه تقرر استئناف تدريبات نوادي رابطة ما بين الجهات لكرة القدم ابتداءً من يوم الأربعاء 03 فيفري.

كما تقرر إستئناف بطولة الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم ابتداء من شهر مارس 2021.

وأوضح البيان، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستكلف باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات وبطولة كرة القدم ما بين الجهات، مع التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه.