وزارة الشباب والرياضة تفتح الأبواب لرياضيي النخبة

فتحت وزارة الشباب والرياضة المجال أمام رياضيي النخبة للاستفادة من التدابير الاستثنائية، لانتدابهم وادماجهم ضمن مختلف أسلاكها، وإدارتها العمومية.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، إعلان، كشفت من خلاله الأرضية الرقمية التي تم تخصيصها لرياضيي النخبة من أجل التسجيل للاستفادة من هذه التدابير.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأرضية تسمح لرياضيي النخبة، في الالتحاق، أو الترقية، أو الإدماج في مختلف الرتب المتعلقة بالأنشطة البدنية والرياضية حسب الحالة.

وتسمح هذه الأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، لرياضيي النخبة من التسجيل دون عناء التنقل إلى المصالح الإدارية.