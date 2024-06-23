وزارة الشباب والرياضة تفتح باب التوظيف لـ1841 شابا في الهياكل التابعة للقطاع

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن فتحها باب التوظيف لسنة 2024-2024، لفائدة 1841 شابا، ضمن الهياكل التابعة لقطاعها.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب الرياضة، وتطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تمس عملية التوظيف المعلن عنها ثمانية ولايات، منها سبعة ولايات من الجنوب الجزائري.

وأوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي، تلمسان، بشار، إيليزي، الوادي، تندوف، برج باجي مختار، إن قزام، وبني عباس.

وحرص وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على توجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على القرار القاضي بتذليل العقبات الإدارية، التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لوزارته في ولايات الجنوب، وفق الامكانيات والاعتمادات المتاحة.