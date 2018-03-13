أمر وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بفتح تحقيق في قضية العداء فؤاد بقة، الذي أقصي خلال اجتياز فحص التأهيل في دبي.

وأصدر ولد علي، تعليمة للمفتشية العامة لإستدعاء رئيس الإتحادية الجزائرية لذوي الإحتياجات الخاصة وأعضاء مكتبه الفيدرالي، حسب بيان حصلت “النهار” على نسخة منه.

وهذا من أجل توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تأهيل البطل شبه الأولمبي، وتحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وكان العداء فؤاد بقة، قد فشل في اجتياز فحص التأهيل في دبي، بحر الأسبوع الماضي، بسبب غياب الطبيب.

حيث تنقل البطل شبه الأولمبي من ماله الخاص إلى دبي رفقة مدربه، من دون طبيب، وهذا في ظل تعنت رئيس الإتحادية.

وكان بقة قد اتهم رئيس الإتحادية، بالتسبب في إقصاءه من فحص التأهيل، وأكد في تصريح للنهار أنه “محـﭬور”.