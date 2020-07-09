وزارة الشباب والرياضة تفصل نهائيا بخصوص إستئناف التدريبات

إتخذت وزارة الشباب والرياضة تدابير صحية متعلقة بإستئناف التدريبات الرياضية إعتبارا لمخاطر تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد أثناء التجمعات وحالات الإحتكاك والتنقلات المرتبطة بالتدريبات.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة أن إستئناف التدريبات في مرحلة أولى يقتصر على الإحترام الصارم لتدابير الوقاية العامة وتلك الخاصة بمختلف التخصصات الرياضية , على الرياضيين المؤهلين والمتنافسين للتأهل لألعاب الأولمبية لطوكيو 2021.

وفيما يتعلق بإستئناف المنافسات الرياضية فقد أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيانها على عدم الترخيص بإستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن بناءا على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة رصد وباء كوفيد 19.