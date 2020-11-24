وزارة الشباب والرياضة تقدم إعانات مالية للرياضيين

خصصت وزارة الشباب والرياضة إعانات مالية للتكفل بالرياضيين المؤهلين أو المترشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية لطوكيو 2021، وألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022.

وستمنح هذه الإعانات إلى 325 رياضيا منهم 127 إناث و198 ذكور موزعين على 21 إتحادية رياضية وذلك على أساس برنامج شامل ومخططات تحضيرية فردية تمتد إلى غاية جوان 2021.

كما ستغطي هذه الإعاناتالمنح والرعاية الصحية للرياضيين والتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن، والمشاركة في المنافسات الدولية وكذا التجهيزات الرياضية والتعويضاتالمالية الخاصة بالتأطير التقني.