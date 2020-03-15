وزارة الشباب والرياضة تقرر تأجيل كل المنافسات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن اتخاذها مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية، لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيانها الصادر اليوم الأحد، غلق كل المنشآت الرياضية، والمؤسسات الشبانية والترفيهية.

وستؤجل كل المنافسات الرياضية، بما فيها البطولات الوطنية، ودورات الكؤوس، في جميع الإختصاصات، مع منع كل التنقلات وتبادلات الشباب، بين دور الشباب.

وكذا تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، المهرجانات، النشاطات المنظمة في الهواء الطلق، المعارض والصالونات، بالإضافة إلى تأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي.

واستثني من هذا القرار، الرياضيين المتأهلين لألعاب طوكيو 2020، والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية لهذه الأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع الإتحاديات المعنية، والمصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضية.

وسيبدأ العمل بهذا الإجراء، جسب وزارة الشباب والرياضية، بداية من يوم غد الإثنين، إلى غاية 5 أفريل المقبل.