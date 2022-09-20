وزارة الشباب والرياضة تكشف موعد بيع تذاكر مباراة الجزائر وغينيا

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر ستنطلق اليوم بداية من الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

و ستكون التذاكر مخصصة لمقابلة المنتخب الوطني الجزائري امام غينيا يوم 23 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن عملية البيع ستكون عبر المنصة الرقمية “تذكرتي” وذلك إلى غاية الجمعة 23 سبتمبر على الساعة 12:00.

كما تم ادراج بيع ثلاث أصناف من التذاكر والأمر يتعلق بتذاكر مقاعد مدرجات المنصة الشرفية التي ستكون بملعب 3.000 دج. وتذاكر مقاعد المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية: 900 دج. إلى جانب تذاكر مقاعد مدرجات المنعرجين التي ستباع بـ 700 دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]