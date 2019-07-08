وزارة الشباب والرياضة تنظم تنقل 450 مناصر إلى السويس بـ35000 دينار !

قررت وزارة الشباب والرياضة تنظيم تنقل 450 مناصر جزائري إلى مدينة السويس المصرية لتشجيع اشبال الناخب الوطني جمال بلماضي خلال مباراة ربع النهائي المزمع إجرائها يوم الخميس أمام منتخب كوت ديفوار.

هذا وسيتم تنظيم التنقل بالشراكة مع ،Touring_Voyage، والخطوط الجوية الجزائرية، على أن يكون السفر في طائرة من نوع charter، وسيشمل التنقل عبر الحافلات للملعب، وكذا توفر تذكرة اللقاء عند الدخول للملعب من أجل متابعة المقابلة.

وستنطلق عملية التنقل بدءا من يوم الغد بسعر 35000دج، للشخص الواحد، وقد تمّ التوّصل إلى الاتفاق على هذا السعر بفضل مجهودات السلطات العمومية وكذا عدد من الممولين و(السبونسور)، أما عن المهتمين بالسفر لمساندة المنتخب الوطني والاستفادة من هذا الإجراء فإنهم مدعوون للتقرب إلى وكالات TVA، من أجل بدأ إجراءات التسجيل.

للعلم سوف تنظم عمليات تنقل وسفر أخرى من هذا النوع وذلك على حسب المشوار الذي سيخوضه المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا، 2019