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الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تهنئ العميد والسياسي

بقلم محمد لمين صحراوي
وزارة الشباب والرياضة تهنئ العميد والسياسي
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بعثت وزارة الشباب والرياضة، بتهانيها إلى ممثلا الجزائر المتألقان قاريا، مولودية الجزائر وشباب قسنطينة على التوالي.

وهنّأت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” المولودية، عقب فوزها أمس، بثنائية نظيفة، على الاتحاد المنستيري التونسي. وحسمها تأشيرة العبور إلى مجموعات دوري أبطال افريقيا.

وقبل ذلك، وجهت وزارة الشباب والرياضة، تهانيها أيضا، إلى شباب قسنطينة، الذي حقق بدوره تأهلا مستحقا إلى مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية، بعد فوزه أمس، على نسواتريمان الغاني بنتيجة 1-0، وذهابا بنتيجة 0-2.

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