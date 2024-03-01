وزارة الشباب والرياضة تهنئ الملاكم باسطة بعد إنجازه التاريخي

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بالتهاني إلى الملاكم باسطة عبد المنعم، بعد نيله وسام استحقاق كأحسن رياضي صاعد و أحسن أداء في البطولة البطولة الأفريقية الطبعة الثالثة للمواي تاي.

ونشرت الوزارة تهنئتها عبرصفحتها الرسمية “فيسبوك”، والتي جاءت على النحو التالي:”هنيئا للبطل الجزائري باسطة عبد المنعم تتويجه بالميدالية الفضية و التي تعد أول ميدالية في تاريخ الجزائر في WBC MuayThai و التي جرت ضمن فعاليات البطولة الافريقية بمصر”.

بالإضافة لهذا، كرم الاتحاد الدولي للمواي تاي ممثلا بالامين العام له ستيفن فوكس، الملاكم باسطة بتسليمه وسام استحقاق كأحسن رياضي و أحسن أداء في البطولة الأفريقية .

يجدر الإشارة، أنهى المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ والمواي تاي مشاركته في البطولة الإفريقية بمصر، وحقق تسعة ميداليات منها ثلاث ميداليات ذهبية، وفضيتين، وثلاث ميداليات برونزية.