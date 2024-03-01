إعــــلانات
الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تهنئ الملاكم باسطة بعد إنجازه التاريخي

بقلم فيصل زيان بوزيان
وزارة الشباب والرياضة تهنئ الملاكم باسطة بعد إنجازه التاريخي
  • 321
  • 0

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بالتهاني إلى الملاكم باسطة عبد المنعم، بعد نيله وسام استحقاق كأحسن رياضي صاعد و أحسن أداء في البطولة البطولة الأفريقية الطبعة الثالثة للمواي تاي.

ونشرت الوزارة تهنئتها عبرصفحتها الرسمية “فيسبوك”، والتي جاءت على النحو التالي:”هنيئا للبطل الجزائري باسطة عبد المنعم تتويجه بالميدالية الفضية و التي تعد أول ميدالية في تاريخ الجزائر في WBC MuayThai و التي جرت ضمن فعاليات البطولة الافريقية بمصر”.

بالإضافة لهذا، كرم الاتحاد الدولي للمواي تاي ممثلا بالامين العام له ستيفن فوكس، الملاكم باسطة بتسليمه وسام استحقاق  كأحسن رياضي و أحسن أداء في البطولة الأفريقية .

يجدر الإشارة، أنهى المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ والمواي تاي مشاركته في البطولة الإفريقية بمصر، وحقق تسعة ميداليات منها ثلاث ميداليات ذهبية، وفضيتين، وثلاث ميداليات برونزية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/MqfNL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر