وزارة الشباب والرياضة تهنئ سيدات الخضر

هنأت وزارة الشباب والرياضة، المنتخب الوطني النسوي، لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الأربعاء، على مضيفه الأوغندي.

وكانت سيدات الخضر، قد فزن بثنائية مقابل هدف وحيد أمام أوغندا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا للسيدات 2024، المقررة بالمغرب.

للإشارة فإن المنتخب الوطني للسيدات، قطع خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور التمهيدي الثاني والأخير، من تصفات “كان” 2024، والذي سيواجه فيه الفائز من مباراة بورندي وإثيوبيا.