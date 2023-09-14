وزارة الشباب والرياضة تهنىء الملاكمة خليف حجيلة بعد تأهلها لأولمبياد باريس 2024

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بالتهاني للملاكمة خليف حجيلة، نظير تأهلها لأولمبياد باريس 2024.

وبعد أن تمكنت الملاكمة الجزائرية من التأهل لنهائي دورة داكار للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، في مواجهة منافستها في نصف النهائي الإيفوارية سيديبي مريم في فئة 60 كلغ.

وجاء في تهنئة الوزارة، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك:”الف مبروووووك للملاكمة خليف حجيلة بفوزها على نظيرتها سيديبي مريم من الكوديفوار في (وزن 60 كغ) تتأهل بذلك إلى الدور النهائي وحظ موفق في بقية المشوار”.