وزارة الشباب والرياضة تواصل توزيع الاعانات المالية

الرياضة
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وزارة الشباب والرياضة تواصل توزيع الاعانات المالية
بقلم يونس رزيق

واصلت وزارة الشباب والرياضة عملية توزيع الاعانات المالية في اطار التكفل بالرياضيين المتأهلين لاولمبياد طوكيو 2021 و الالعاب المتوسطية بوهران 2022.

حيث أشرف اليوم وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي، رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، السيدة سليمة سواكري، على منح الإعانات المالية المخصصة للرياضيين المعنيين في التخصصات الرياضية التالية: السباحة (06 رياضيين)، تنس الطاولة (رياضي واحد) والجمباز (16 رياضي).

للتذكير، فإن هذه الإعانات المالية الفردية الممنوحة لكل رياضي معني، تندرج في إطار برنامج عمل، يشمل إلى جانب التكفل بالتحضير الرياضي، تأهيل المنشآت الرياضية و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للرياضيين.


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