وزارة الشباب والرياضة تودع شكوى بعد اكتشاف تذاكر مزورة لمباراة الخضر

أودعت وزارة الشباب والرياضة، شكوى لدى المصالح المختصة، بعد اكتشاف المتاجرة بتذاكر مزورة لمباراة الخضر وبوركينا فاسو.

ونشرت الوزارة، بيان أوضحت من خلاله، أنه ورغم الإجراءات الصارمة المتخذة، اكتشفت متاجرة غير شرعية بتذاكر مباراة الخضر وبوركينا فاسو.

كما أوضح ذات البيان، قيام أطراف بإعادة بيع هذه التذاكر، وأخرى مزورة، بطريقة غير قانونية عبر التراب الوطني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعليه قررت وزارة الشباب والرياضة، ايداع شكوى لدى المصالح المختصة، لكشف الأطراف التي تقف وراء هذا التصرف الإجرامي.