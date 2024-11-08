وزارة الشباب والرياضة والفاف تعزّيان في وفاة الأسطورة مخلوفي

عزت كل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة عبد الرحمان حماد، والاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي، في وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني رشيد مخلوفي.

ونشرت وزارة الشباب و الرياضة تعزية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، في وفاة الأسطورة رشيد مخلوفي، مباشرة عقب الإعلان عن الخبر.

من جانبها، قامت “الفاف” بالتعزية في وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني.

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