وزارة الشباب والرياضة والفاف في زيارة تفقدية لملعب وهران الجديد

برمجت وزارة الشباب والرياضة، زيارة تفقدية إلى ملعب وهران الجديد، يوم 25 ماي الجاري، برفقة ممثلين عن الفاف.

وكشف الموقه الرسمي للاتحاد الجزائري لكر القدم، عن توجه وفد ممثل لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة للمثلي عن الفاف لمعاينة ملعب وهران الجديد.

وستكون الفاف، ممثل بمدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، مناجير الخضر أمين لعبدي، المنسق ياسين بالياسين، بالإضافة للمكلف بالإعلام صالح باي عبود.

ويتمثل الهدف من هذه الزيارة، في دراسة امكانية برمجت مباريات دولية، في هذا الملعب الجديد، والترتيبات التي يتعين اتخاذها لانجاح الحدث.