وزارة الشباب والرياضة والفاف يعزيان في وفاة لاعبي مولودية البيض

قامت وزارة الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الأربعاء، في وفاة المغفور لهم بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني، و مساعد المدرب خالد مفتاح فريق مولودية البيض.

كما قالت “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله، الحارس زكرياء بوزيان ومساعد المدرب خالد مفتاح فريق مولودية البيض”.

كما أضاف “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض و لعائلات الضحايا”.

و قامت الصفحة الرسمية لـ “الفاف” اليوم الأربعاء،