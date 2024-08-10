وزارة الشباب والرياضة والفاف يهنئان البطل جمال سجاتي

هنأت وزارة الشباب والرياضة البطل الجزائري جمال سجاتي، اليوم السبت، بعد إهداءه الجزائر ميدالية برونزية في نهائي سباق 800 متر في أولمبياد باريس.

وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك “هنيئا للبطل الجزائري جمال سجاتي الميدالية الأولمبية البرونزية في نهائي 800 متر”.

إلى جانب ذلك، هنأت الفاف البطل الجزائري سجاتي كذلك، عبر منشور لها على الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، وقالت ” مبروك جمال سجاتي إبن الجزائر الميدالية البرونزية”.