وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية يهنئان كيليا نمور

تلقت نجمة الجمباز الجزائري كيليا نمور، التهاني من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية الجزائرية، عقب ضمان تأهلها لأولمبياد باريس 2024.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، رسالة تهنئة، لكيليا نمور، اثر تحقيقها نتائج مميزة في بطولة العالم، وتأهلها لأولمبياد باريس.

كما نشرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، هي الأخرى عبر صغحتها الرسمية، تهانيها للاعبىة الجمباز الجزائرية، مشيدة بتألقها في بطولة العام ببلجيكا، وتأهلها للأولمبياد.

يذكر أن كيليا نمور، حققة نتائج باهرة في بطولة العالم للجمبار ببلجيكا، ما أهلها لاقتطاع تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 المقررة بباريس.

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