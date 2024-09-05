وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية يهنئان البطل إسحاق ولد قويدر

هنأت وزارة الشباب والرياضة البطل الجزائري إسحاق ولد قويدر، اليوم الخميس، بعد إنجازه الكبير الذي حققه في منافسات الجيدو برالمبياد باريس 2024.

إلى جانب ذلك هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية إسحاق ولد قويدر، كذلك بفضل الإنجاز الذي حققه في وزن 60 كلغ ج2،

وقالت وزارة الشباب والرياضة “الف مبروك الميدالية البرونزية لإسحاق ولد قويدر في وزن 60 كلغ ج 2 في منافسات الجيدو برالمبياد باريس 2024.”.

وأضافت “عاشت الجزائر منتصرة”.

كما قالت اللجنة الرياضية والاولمبية الجزائرية عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك “الف مبروك الميدالية البرونزية لإسحاق ولد قويدر في وزن 60 كلغ ج2 في منافسات الجيدو برالمبياد باريس 2024”.

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