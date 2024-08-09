وزارة الشباب والرياضة والفاف يهنئان البطلة إيمان خليف

هنأت وزارة الشباب والرياضية البطلة الجزائرية إيمان خليف، اليوم الجمعة، عقب فوزها بالميدالية الذهبية على حساب نظيرتها الصينية يانغ ليو في نهائي أقل من 66 كلغ للملاكمة.

كما هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” إبنة مدينة تيارت، التي واجهت العالم كله، بعد التنمر والعنصرية التي لاحقتها منذ أول يوم وضعت قدماها الأراضي الفرنسية.

إلى جانب ذلك، هنأ متعامل النقال بالجزائر “موبيليس” هو الأخر البطلة الجزائرية بالتتويج، بعدما نشر صورتها الرائعة على الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك.

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