وزارة الشباب والرياضية ترخص عودة نشاط القاعات الرياضية الخاصة

قررت وزارة الشباب والرياضة، السماح بإعادة فتح القاعات الرياضية الخاصة، انطلاقا من 15 سبتمبر الجاري، مع اجبارية توفر شروط محددة.

وتضمن بيان وزارة الشباب والرياضة، الصادر اليوم الخميس، مجموعة الشروط التي يجب توفرها، للسماح للقاعات الرياضية الخاصة، باستئناف نشاطها.

وشملت هذه الشروط، اعتبارات ذات طابع طبي، وتمثلت في:

إجراء الفحص الطبي لإثبات انعدام المانع الصحي لممارسة النشاط الرياضي

التوقف الإجباري والفوري عن ممارسة النشاط الرياضي، مع ظرورة اجراء التشخيص الطبي في حال ظهور أعراض مرضية

يتعين على كل شخص تثبت اصابته تبليغ مسير القاعة الرياضية مع الإمتناع عن مزاولة النشاط الرياضي.

ومن جهة أخرى تم تحديد إعتبارات ذات طابع عام، وتمثلت في:

تستثنى من ترخيص الفتح التدريجي قاعات الرياضة المتواجدة في الأقبية.

تستثنى من ترخيص الفتح التدريجي قاعات الرياضة التي تقل مساحتها عن 160 متر مربع.

تستثنى من ترخيص الفتح التدريجي قاعات الرياضة التي لا تتوفر على منافذ التهوية الطبيعية.

تستثنى من ترخيص الفتح التدريجي المسابح و الفضاءات المائية ، الحمامات الفوارة، التدليك بالماء.

الارتداء الإجباري للقناع قبل و بعد الحصص التدريبية مع السماح بنزعها أثناء الحصة التدريبية.

حظر الرياضات القتالية باستثناء بعض التدريبات كالكاتا والشادو.

حظر ممارسة النشاط الرياضي لمن هم دون 16 سنة.