وزارة الشباب واللجنة الأولمبية تهنئان بطلة العالم للجمباز نمور

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الرياضية، اليوم السبت، بالتهاني للاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور.

وذلك بعد إحرازها الميدالية الذهبية، في مونديال الجمباز المقام حاليا في أذربيجان، في تخصص جهاز العمودين الغير متوازيين بعلامة 15.433.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا هنأت فيه بطلة الجمباز الجزائرية نمور، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بكتابة عبارة:”فخورون بكِ يا بطلة”.