وزارة الشباب و الرياضة تعزي في وفاة العداء إسلام زاوي

تقدمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بتعازيها في وفاة العداء، إسلام زاوي.

وجاءت تعزية الوزارة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، حيث قالت: “ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره. تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العداء اسلام زاوي”.

وأضاف البيان: “وبهذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب و الرياضة السيد عبد الرحمن حماد، بأخلص وأعمق التعازي والمواساة. سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته التي وسعت كل شيء وأن يسكنه جنات الخلود ويلحقه بالصديقين والفائزين ويلهم ذويه وأقرباءه وكل العائلة الرياضية جميل الصبر والسلوان…”.

للإشارة، يُعد الراحل، إسلام زاوي، طالبا بكلية التكنولوجيا، بجامعة بومرداس. وسبق له الفوز بالميدالية الذهبية في اختصاص سباق 100 متر، في البطولة الوطنية الجامعية لألعاب القوى سنة 2022.