وزارة الشباب و الرياضة تعلن تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة برئاسة عبد الرحمان حماد، اليوم الأربعاء، عن تأجيل جميع المسابقات و المنافسات الرياضية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة حسب التلفزيون العمومي، عن القرار التي قالت أنه جاء بسبب التطورات الحاصلة في فلسطين أخرها قصف مستشفى معمداني الذي راح ضحيته العديد من الشهداء.

وكانت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم و إتحاد كرة اليد قد أعلنت عن توقيف النشاطات الرياضية، بسبب العدوان الصهيوني الذي على الفلسطنيين الذي أصبح العالم و في مختلف القنوات السياسية و حتى الرياضية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti