وزارة الصحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي

تنظم وزارة الصحة، بداية من اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أياما تكوينية لفائدة الإطارات المسيرة للمؤسسات الصحية العمومية. حول “رقم التعريف الوطني الصحي”.

وتشرف على هذه الدورة التكوينية التي تدوم ثلاثة أيام والتي تحتضنها المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. مديريتا التكوين والأنظمة المعلوماتية بوزارة الصحة، بحضور إطارات ومدراء الصحة حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد.

وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن جهود الوزارة من أجل عصرنة القطاع وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية. من خلال استكمال عملية الرقمنة وتحيين الملف الرقمي للمريض باستحداث “رقم تعريفي وطني” لكل مريض. يحتوي على كل البيانات الشخصية والصحية المتعلقة بالمريض مع إمكانية الإطلاع عليها من طرف أي مؤسسة إستشفائية عبر الوطن. مما سيسهل عملية المتابعة الصحية الفورية، من أي مؤسسة استشفائية.

يهدف اعتماد الملف الرقمي للمريض إلى تجنب الإختلالات في إدخال البيانات مما سيخفض تكلفة أنظمة المعلومات. وتصور وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان عالية. بالإضافة كذلك إلى سهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة. وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وسيشارك حضوريا في هذه الأيام التكوينية أزيد من 120 إطارا مسيرا من مختلف المؤسسات الصحية العمومية للولايات التالية: الجزائر، البليدة، تيزي وزو، المدية، بومرداس، تيبازة. كما يشارك فيها أزيد من 1000 إطارا مسيرا عبر تقنية التحاضر المرئي zoom.

ولدى افتتاحها لليوم الأول من التكوين، ذكرت المديرة العامة للمدرسة سميرة معيوف، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مخطط وزارة الصحة الرامي إلى مواصلة العمل من أجل تحسين وعصرنة الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بالمريض.

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