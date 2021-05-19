وزارة الصحة: إبرام إتفاقية شراكة وتعاون بين الجزائر وموريتانيا قريبا

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الجزائر بالله ولد مكية.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللّقاء يندرج في إطار التعاون بين البلدين في مجال الصحة التي تم الاتفاق عليها في اللقاءات السابقة.

وحضر الجلسة البروفيسور إسماعيل مصباح، كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات، و الأمين العام، الأستاذ عبد الحق سايحي.

من جهته نوّه السفير الموريتاني بمستوى علاقات التعاون والتضامن التي تجمع البلدين، معربا عن تقديره للدعم المعتبر الذي قدّمته الجزائر لموريتانيا في المجال الصحي.

كما ثمّن عمل البعثة الطبية الجزائرية التي استفادت الفرق الطبية الموريتانية من خبرتها، سيما فيما يخص التصدّي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف البيان، أن وزير الصحة أبدى إستعداد الجزائر لدعم هذه الشراكة على المدى المتوسط والبعيد.

واتفق الطرفان على ضرورة تجسيد هذا التعاون من خلال إمضاء إتفاقية شراكة في أقرب الآجال تتضمن عدّة مجالات من بينها التكوين و البحث العلمي، ورصد مراقبة الأوبئة وتبادل المعطيات في المجال الصحي.