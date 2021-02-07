وزارة الصحة: إستلام 700 ألف جرعة من لقاح “إسترازينيكا” نهاية شهر فيفري

ستستلم وزارة الصحة والسكان الكمية الأولى من لقاح استرازينيكا، أواخر شهر فيفري بما يقدر بـ 700 ألف جرعة بعد إتفاقيات مبرمة.

وأوضحت مسؤولة بالوزارة خلال يوم دراسي بالمجلس العبي الوطني، أنه تم عقد إجتماع مع منظمة كوفاكس في 27 جانفي الفارط.

وقالت ذات المتحدثة، أنه تم تجهيز كافة الوثائق الضرورية وإرسالها إلى المنظمة غدا من أجل إستلام اللقاح.

وأضافت أن الجزائر زودت بمليونين و200 ألف و800 جرعة حيث 35 منها ستصل إلى الجزائر نها

وقالت ذات المسؤولة، أن كمية لقاح أسترازينيكا تقدر مابين 700 و800 ألف جرعة ستستلمها الجزائر نهاية فيفري الجاري.