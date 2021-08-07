وزارة الصحة: إستلام 750 وحدة من مكثفات الأكسجين اليوم

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المسشتفيات اليوم عن إستلام 750 وحدة من مكثفات الأكسجين. إضافة إلى 2500 وحدة تم إستلامها في الفترة مابين 25 جويلية و 3 اوت الفارط.

وحسب ذات المصدر فإن الكمية المستلمة من المكثفات تم توزيعها على المؤسسات الإستشفائية وبصفة منتظمة. ومن المنتظر إستلام 5000 وحدة أخرى ابتداء من الثلاثاء القادم.

وأشارت الوزارة في بيانها انه تم إستلام محطتين لتوليد الأكسجين بتاريخ 4 اوت. في حين ستصل 9 محطات آخرى يوم الاثنين المقبل.

كما أكدت الوزارة أن المكثفات ومولدات الأكسجين سيتم توزيعها على المؤسسات الإستشفائية المتواجدة عبر الوطن.