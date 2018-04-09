وزارة الصحة : إنشاء وحدة بحث لإنتزاع وزرع الأعضاء

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنشاء وحدة بحث في ميدان إنتزاع وزرع الأعضاء، حسب العدد 17 من الجريدة الرسمية.

وتتشكل وحدة بحث من قسمين، حسب المادة 4 من القرار، الممثلة في قسم البحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء.

إضافة إلى قسم البحث في البليوأخلاقيات في مجال انتزاع وزرع الاعضاء، كما تلحق هذه الوحدة بالوكالة اللوطنية لزرع اتلأعضاء.

وحدد القرار-حسب نص الجريدة الرسمية- أن يكون مقر الوحدة لزرع الأعضاء متواجد داخل المؤسسة الاستشفائية المختصة في هذا المجال.

كما كلفت المادة 3 من القرار، وحدة بحث للقيام بالأبحاث لتطوير تقنيات الكشف والتشخيص وانتزاع وزرع الأعضاء.

إضافة إلى القيام بالأبحاث في مجال تطوير تقنيات الحفظ ونقل الأعضاء المراد زرعها، مع إعداد مقاييس وإجراءات وبروتوكولات في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء.

وتطوير كل الأعمال والمناهج والأساليب والأدوات التي تهدف إلى ترقية تنظيم وتسير فعال وشفاف في ميدان انتزاع الأعضاء.

المشاركة في الأبحاث المتلقة بتطوير البرامج واستراتيجيات الاتصال ذات الصلة بانتزاع وزرع الأعضاء.

وكذا باستعمال جسم الانسان طبقا للقوانين والأنظمة العمول به، إضافة إلى ترقية القواعد البيوأخلاقيات، والممارسات الحسنة المتعلقة بانتزاع وزرع الاعضاء،

وحفظ نقل الأعضاء المراد زرعها في إطار الأمن الصحي.