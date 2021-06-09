وزارة الصحة: إنطلاق قافلة طبية متنقلة غدا إلى 3 ولايات لتوسيع عملية التلقيح

ستنطلق غدا الخميس قافلة طبية مكوّنة من ثلاث عيادات طبية تجوب ولايات تيبازة وبومرداس وتيزي وزو. لتعزيز وتوسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا خارج الهياكل الصحية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، أن القافلة ستنطلق من مقر الوزارة على الساعة التاسعة صباحا. وتأتي في إطار تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل الصحية. من أجل توسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة كل المواطنين. حيث ستنطلق من ثلاث عيادات طبية متنقلة ستجوب كل من ولايات بومرداس، تيبازة وتيزي وزو على أن تعمم العملية لاحقا على ولايات أخرى لتسهيل عملية التلقيح عبر كامل التراب الوطني.