وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 1761 والوفيات 256 وتسجيل 405 حالة شفاء

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 95 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى1761 وتسجيل 256 وفاة.

وحسب بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة، فإنه سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 21 حالة.

وأوضح وزارة الصحة، فقد وزعت الإصابات الجديدة عبر 20 ولاية، علما أن 26 ولاية لم تسجل أية حالة اليوم، و13 ولاية سجلت ما بين حالة واحدة و3حالات.

وأشار بيان وزارة الصحة، أن كل الحالات المؤكدة متواجدة عبر 46 ولاية.

أما الوفيات الجديدة والبالغ عددها 21، منها 15 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وزعت عبر 11ولاية.

وأشار بيان وزارة الصحة أن حالات الوفاة 21 تم تشخيصها بين 30 مارس و10 أفريل، موزعة عبر 34 ولاية.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 405، منها 126 بالبليدة، و 133بالعاصمة، فيما خضعت 1712 حالة للعلاج ببروتوكول “كلوروكين”، منهم الحالات التي تم تشخيصها بالأشعة والسكانير.