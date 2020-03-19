وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء كورونا إلى 9

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، عن تسجيل حالة الوفاة الجديدة بولاية المدية.
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بادر هذا الصباح، طلبة وباحثين وأساتذة جامعين بمخابر كلية العلوم وكلية الطب بجامعة باجي مختار في عنابة، بصناعة السائل المطهر.
وسيتم ابتداء مساء اليوم، توزيع السائل…
أعلنت مديرية الصحة والسكان بتيسمسيلت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية، اليوم الخميس.
وحسب بيان للمديرية، تتعلق حالة الإصابة بمواطن من ولاية…
تمكنت مصالح الأمن لولاية قسنطينة من حجز أزيد من 1000 وحدة من القفازات والكمامات الجراحية.
وحسب بيان لمصالح الأمن بولاية قسنطينة، فإن عناصر الأمن الحضري العاشر…
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