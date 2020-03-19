وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء كورونا إلى 9

كشفت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 9.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، عن تسجيل حالة الوفاة الجديدة بولاية المدية.