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وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء كورونا إلى 9

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وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء كورونا إلى 9
بقلم نسرين محفوف

كشفت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 9.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، عن تسجيل حالة الوفاة الجديدة بولاية المدية.


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