وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 584 وتسجيل 4 وفيات جديدة

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وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 584 وتسجيل 4 وفيات جديدة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا   مع تسجيل 4 وفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان  للجنة رصد ومتابعة فيروس كرونا اليوم  فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 584  حالة  فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 35 وفاة،

وبخصوص الوفيات الجديدة فقد تم تسجيل وفاة واحدة بولاية بجاية وهو رجل يبلغ من العمر 59 سنة كان في احتكاك مع مغترب،   ووفاتين بولاية وهران تخص امرأة تبلغ من العمر 73 ورجل يبلغ من العمر 67 سنة   ووفاة واحدة بولاية البليدة  ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 69 سنة.

كما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ انتشار الفيروس بالجزائر إلى  37 حالة إلى حد الساعة.

واكدت وزارة الصحة أن مجمل الإصابات تم تسجيلها على مستوى 38 ولاية، فيما تم تسجيل الوفيات على مستوى 14 ولاية.


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