وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 716 وتسجيل 9 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 716 إصابة مع تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 44.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد تم تسجيل أربع وفيات بولاية البليدة وهم رجال يبلغون من العمر 32 و 56 و73 سنة على التوالي، فيما تم تسجيل وفاة واحدة بولاية برج بوعريريج وأخرى بولاية وهران وحالة بولاية تيبازة، وحالتي وفاة بولاية سطيف .

بالموازاة مع ذلك، فقد ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46 حالة منذ تفشي فيروس كورونا بالجزائر.