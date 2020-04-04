وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 وتسجيل 25 حالة وفاة جديدة

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وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 وتسجيل 25 حالة وفاة جديدة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأكد بيان وزارة الصحة أن عدد  الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة المنصرمة قد بلغ 80 حالة.

بالموازاة مع ذلك، أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة منذ  تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول الكلوروكين الـ626 حالة على المستوى الوطني.

وأضاف بيان وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة على المستوى الوطني قد تم تسجيلها على مستوى 43 ولاية.


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