وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1423 وتسجيل 21 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1423حالة، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاةجديدة.

وحسب ما أعلنه مدير الوقاية بوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 103 حالة جديدة، مصابة بكورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى173.

وأشار جمال فورار، اليوم الاثنين، أن حالات الاصابة موزعة عبر 45 ولاية، فيما تم تسجيل 21 وفاة جديدة موزعة عبر 11 ولاية.

ويبقى العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 90.

ويبلغ عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة بسبب فيروس كورونا 46، فيما تبقى 488 حالة تحت الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج حسب البروتوكول الجديد 626 حالة.